Депутат Рады раскрыл судьбу предложенного США проекта ресурсной сделки

Депутат Кицак: Украина отказалась от предложенного США проекта ресурсной сделки

Украина отказалась от последнего предложенного США проекта ресурсной сделки. Об этом заявил депутат Верховной Рады Богдан Кицак, передает «Новости.Live» в Telegram.

Он отметил, что условия соглашения нуждаются в доработке и будут поданы на ратификацию в парламент страны. По словам политика, переговоры между сторонами для достижения компромисса продолжаются.

«Понятно, что украинская сторона не может принять таких условий, потому что это фактически будет означать, что мы теряем свой экономический — государственный суверенитет», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых. Он подчеркнул, что договор с Вашингтоном не должен противоречить курсу Киева на евроинтеграцию.