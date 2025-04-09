71-летний доктор Мясников назвал общение с девушками секретом молодости

Врач Александр Мясников назвал общение с девушками секретом молодости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл секрет молодости. В интервью порталу «Страсти» 71-летний доктор назвал общение с девушками способом сохранить бодрость духа.

Телеведущего спросили, что помогает ему сохранять молодость. «Платоническое общение с молодыми девушками. На самом деле я серьезно считаю, что физическая нагрузка — это одно, но не менее важно, что у тебя в жизни должны гореть глаза. Неважно почему: ты играешь с собакой, общаешься с девушкой или общаешься с сыном своим», — ответил Мясников.

В том же интервью Мясников признался, что уже на протяжении 50 лет ежедневно употребляет небольшую дозу алкоголя. Также он заявил, что может позволить себе раз в две-три недели съесть лапшу быстрого приготовления.

Перед этим доктор рассказал о сильно удивившем его во время путешествия в Перу зрелище. По словам Мясникова, он оцепенел, когда увидел, как местные жители пьют смузи из лягушек.