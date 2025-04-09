Дочь Мадонны в прозрачном платье раздвинула ноги для фото

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в откровенном наряде снялась для китайского журнала Rouge Fashionbook. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на фото в черном наряде, который состоял из прозрачного платья с разрезами до бедер и капроновых колготок. При этом она отказалась от бюстгальтера, обнажив грудь, и села на корточки с широко разведенными в стороны ногами.

Наследница звезды надела для съемки синюю кофту и прозрачную юбку. Известно, что автором данных кадров стала известный фотограф Зои Гроссман.

В январе Лурдес Леон оголила грудь на показе бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.