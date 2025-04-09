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12:45, 9 апреля 2025Экономика

Отказ в доплате к пенсии без аккаунта на «Госуслугах» признали незаконным

Суд пересмотрит решение отказать в доплате к пенсии без аккаунта на «Госуслугах»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России сочла противоречащим законодательству решение об отказе в назначении доплаты к пенсии в том случае, если у заявителя нет аккаунта на «Госуслугах». Об этом говорится в определении, размещенном в банке судебных документов.

История началась в апреле 2022 года, когда московская неработающая пенсионерка Галина Боброва попыталась добиться от отдела соцзащиты в Южном Бутово, где она проживает, оформления полагающейся ей доплаты к пенсии до городского социального стандарта.

Сотрудники учреждения попросили ее подать заявление через «Госуслуги». Когда женщина отказалась регистрироваться, беспокоясь за сохранность личных данных, в соцзащите заявили, что ничем не могут ей помочь.

Сначала Боброва обжаловала отказ в Зюзинском суде Москвы, затем, проиграв, стала обращаться в вышестоящие инстанции и в итоге дошла до Верховного суда. Она требовала оформить ей доплату и выплатить всю причитающуюся с 21 апреля 2022 года — дня подачи заявления — сумму.

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в Зюзинский районный суд в ином составе суда.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч женщин могут рассчитывать на увеличение пенсий после отмены шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж.

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