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01:42, 9 апреля 2025Экономика

Названо число подпадающих под увеличение пенсий многодетных матерей

РБК: Отмена ограничения на стаж ухода за детьми коснется 400 тысяч женщин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Отмена ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком коснется 400 тысяч женщин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект Минтруда.

Речь идет об упразднении шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж. В настоящее время в страховой стаж идет период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет общей сложности. В результате пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четверых детей, ограничивая пенсионные права родителей пяти и более детей.

Как отмечает издание, более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии, смогут на нее выйти.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила о необходимости повышенных зарплат для многодетных родителей. По ее словам, это справедливый подход, который помог бы гражданам в ситуации, когда затраты сильно возрастают.

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