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10:54, 9 апреля 2025Силовые структуры

Две осужденные женщины сбежали с завода в Ростовской области

В Ростовской области задержали двух осужденных женщин, сбежавших с завода
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Ростовской области задержали двух осужденных женщин, сбежавших с лакокрасочного завода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.

По данным ведомства, сотрудники ИК-12 проверяли осужденных колонии-поселения, которые работали на заводе за пределами учреждения. Они заметили, что две женщины отсутствуют на рабочих местах. Их стали разыскивать совместно с полицейскими и обнаружили в тот же день.

В отношении самовольно оставивших рабочие места женщин проводится проверка, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Во ФСИН отметили, что в колониях-поселениях заключенные содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии и даже уходить за ее пределы с разрешения администрации, если это необходимо для работы или учебы.

Ранее стало известно, что в Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых мужчин, которые организовали побег из исправительной колонии общего режима №2 (ИК-2) в Липецкой области.

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