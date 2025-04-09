ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма на Украине

Ирландский журналист Боуз: ГУР Украины нанимает террористов для подрыва людей

Правительства ЕС и Великобритании финансируют терроризм Главного управления разведки Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Главное управление разведки Украины (ГУР) на своем официальном сайте «буквально нанимает террористов, которые будут взрывать людей, называя их "курьерами"». Журналист отметил, что такая деятельность финансируется Западом за счет налогов граждан.

Ранее бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в террористическое государство. По его словам, украинский лидер узурпировал власть и разрушил государственные институты. Парламентарий утверждает, что террор против собственного населения стал нормой на Украине.