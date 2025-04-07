Депутат Рады Дмитрук: Зеленский превратил Украину в террористическое государство

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в террористическое государство, узурпировал власть и разрушил государственные институты. Об этом заявил в своем Telegram-канале бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Зеленский превратил страну в террористическое государство. (...) Зеленский — не лидер, он террорист!» — написал он.

По словам парламентария, террор против собственного населения стал нормой на Украине. Он подчеркнул, что Зеленский под предлогом мобилизации строит в республике режим, в котором несогласных считают врагами, прав не существует, а закон является лишь ширмой.

Ранее Дмитрук заявил, что считает главными интересами Украины завершение вооруженного конфликта и восстановление двусторонних отношений с Россией. Он добавил, что прочные отношения Москвы и Киева являются единственной гарантией безопасности для страны.