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20:44, 7 апреля 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в терроризме

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский превратил Украину в террористическое государство
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в террористическое государство, узурпировал власть и разрушил государственные институты. Об этом заявил в своем Telegram-канале бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Зеленский превратил страну в террористическое государство. (...) Зеленский — не лидер, он террорист!» — написал он.

По словам парламентария, террор против собственного населения стал нормой на Украине. Он подчеркнул, что Зеленский под предлогом мобилизации строит в республике режим, в котором несогласных считают врагами, прав не существует, а закон является лишь ширмой.

Ранее Дмитрук заявил, что считает главными интересами Украины завершение вооруженного конфликта и восстановление двусторонних отношений с Россией. Он добавил, что прочные отношения Москвы и Киева являются единственной гарантией безопасности для страны.

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