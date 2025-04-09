В Госдуме предрекли генералу Попову отправку «не на самый легкий участок» в зоне СВО

Депутат Колесник: генерала Попова на СВО поставят не на самый легкий участок

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал решение генерала Ивана Попова отправиться из-под стражи на специальную военную операцию (СВО). В разговоре с «Лентой.ру» депутат предположил, что военного отправят на не самый легкий участок фронта.

Депутат обратил внимание, что суд не окончил, а приостановил производство по его делу. То есть генералу еще нужно будет доказать во время боевых действий, что он имеет право на полное помилование, добавил он.

Колесник предположил, что с учетом заслуг суд, скорее всего, приговорил бы Попова к небольшому сроку, а в месте заключения к нему бы относились с уважением, однако генерал принял решение не отсиживаться.

«Для генерала настоящего это позор, конечно, что так получилось, но всякое бывает, человеку свойственно ошибаться. Он выбрал трудный путь, понимая, что он может и не вернуться. Поставят его, конечно, не на самый легкий участок, и он тоже это понимает. Я уважаю его решение. Он поступил как русский генерал. Дай бог ему вернуться искупившим вину и живым», — поделился собеседник «Ленты.ру».

О решении отправить на СВО генерала Попова, проходящего по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, стало известно 9 апреля. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что они с подзащитным попросили Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу, так как Попов заключил контракт с Минобороны России для участия в СВО.

По версии следствия, Попов причастен к хищению металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья, на сумму более 114 миллионов рублей.

