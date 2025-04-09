Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме предрекли генералу Попову отправку «не на самый легкий участок» в зоне СВО

Депутат Колесник: генерала Попова на СВО поставят не на самый легкий участок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал решение генерала Ивана Попова отправиться из-под стражи на специальную военную операцию (СВО). В разговоре с «Лентой.ру» депутат предположил, что военного отправят на не самый легкий участок фронта.

Депутат обратил внимание, что суд не окончил, а приостановил производство по его делу. То есть генералу еще нужно будет доказать во время боевых действий, что он имеет право на полное помилование, добавил он.

Колесник предположил, что с учетом заслуг суд, скорее всего, приговорил бы Попова к небольшому сроку, а в месте заключения к нему бы относились с уважением, однако генерал принял решение не отсиживаться.

«Для генерала настоящего это позор, конечно, что так получилось, но всякое бывает, человеку свойственно ошибаться. Он выбрал трудный путь, понимая, что он может и не вернуться. Поставят его, конечно, не на самый легкий участок, и он тоже это понимает. Я уважаю его решение. Он поступил как русский генерал. Дай бог ему вернуться искупившим вину и живым», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Маньяк, депутаты и опальный священник. Кто из заключенных просил отправить его на СВО, но остался за решеткой?
Маньяк, депутаты и опальный священник.Кто из заключенных просил отправить его на СВО, но остался за решеткой?
2 августа 2024
Пожизненно осужденным россиянам разрешили отправиться на СВО. Как киллеры и воры в законе могут получить шанс на свободу?
Пожизненно осужденным россиянам разрешили отправиться на СВО.Как киллеры и воры в законе могут получить шанс на свободу?
15 августа 2024

О решении отправить на СВО генерала Попова, проходящего по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, стало известно 9 апреля. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что они с подзащитным попросили Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу, так как Попов заключил контракт с Минобороны России для участия в СВО.

По версии следствия, Попов причастен к хищению металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья, на сумму более 114 миллионов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

    Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

    Военкоры сообщили о начале штурма ВС России населенного пункта в ДНР

    На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

    Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше