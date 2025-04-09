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11:14, 9 апреля 2025Путешествия

Гигантские муравьи и ядовитый паук заполонили номер россиян во Вьетнаме

Гигантские муравьи заполонили номер россиян в экоотеле во Вьетнаме
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Гигантские муравьи и ядовитый паук заполонили номер российских туристов в экоотеле во Вьетнаме. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что она вместе с компанией друзей путешествует по азиатской стране. Россияне решили на сутки остановиться в отеле-кемпинге YesHue Eco в городе Хюэ и заранее заплатили 14 тысяч рублей за два двухместных номера.

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Когда соотечественники прибыли в гостиницу, они увидели на кровати полчища муравьев, а на стене — ядовитого паука, предварительно, семейства Sparassidae. «Работники отеля просто вымели из номеров насекомых, которых было видно, и сказали, что теперь все чисто, можно заселяться», — пишет источник.

В результате отдыхающим пришлось покинуть его и поехать в другой город. Администрация гостиницы пообещала вернуть гостям деньги, потраченные на бронь. Однако средства россияне до сих пор не получили.

Ранее британский турист чудом остался в живых после укуса опасного паука прямо перед самолетом. Он провел весь отпуск в больнице.

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