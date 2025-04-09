Главком ВСУ Сырский обвинил американскую газету NYT во лжи о его отношении к США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил крупную американскую газету The New York Times (NYT) во лжи о его отношении к США. Слова украинского военачальника передает издание «Левый берег».

Сообщается, что NYT опубликовала статью о сотрудничестве Украины и США, в которой, в частности, говорится, что в начале конфликта между странами было недоверие. В материале приводится цитата, которая, как утверждает газета, принадлежала Сырскому и была адресована его американским коллегам: «Мы сражаемся с россиянами. Вы — нет. Почему мы должны вас слушать?»

На вопрос о том, действительно ли он сказал такое, главком ВСУ ответил отрицательно. «Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал», — заявил он.

Также Сырского спросили, правда ли по его инициативе Украина в 2023 году отказалась от предложения США проводить попытки атаки на одном направлении и решила атаковать сразу на трех направлениях, из-за чего ВСУ потерпели неудачу. «Каждый наш офицер, генерал, участвовавший в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности», — отреагировал он на вопрос.

В том же интервью украинский военачальник сообщил, что США сократили помощь Украине. По словам Сырского, теперь Киев получает поддержку преимущественно от стран Европы.