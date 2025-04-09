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12:18, 9 апреля 2025Бывший СССР

Сырский рассказал о сокращении помощи США Украине

Сырский: США сократили помощь Украине, теперь она идет преимущественно от Европы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / File Photo / Reuters

США сократили помощь Украине, теперь Киев получает ее преимущественно от стран Европы. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский изданию «Левый берег».

По его словам, поддержка стран-партнеров играет для Украины решающую роль. Он отметил особую значимость американской поддержки, которая сейчас уменьшилась. Сырский заключил, что основная помощь Киеву идет от партнеров в Европе. Он заключил, что в случае полной остановки помощи со стороны США Украине надо будет «рассчитывать на собственные силы».

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область. Он добавил, что некоторые командиры ВСУ спрашивали у него, законно ли это вторжение.

До этого Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта. Он подчеркнул необходимость повышения качества подготовки войск.

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