Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область

Сырский рассказал, как готовил подчиненных к вторжению в Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, как подготавливал своих подчиненных к вторжению в Курскую область. Его слова передает агентство «УНИАН».

По его словам, о наступлении на Курскую область знали четыре человека. Главком не уточнил, о ком идет речь, добавив, что перед вторжением он объездил все подразделения и «каждому рассказал, зачем мы туда идем и почему именно здесь». Он добавил, что некоторые командиры спрашивали у него, законно ли это вторжение.

Ранее Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. По его мнению, ВС России планируют создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях буферную зону.

До этого Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск. По его словам, в ВСУ также существуют проблемы с боеспособностью экипажей.