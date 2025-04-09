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11:46, 9 апреля 2025Бывший СССР

Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область

Сырский рассказал, как готовил подчиненных к вторжению в Курскую область
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, как подготавливал своих подчиненных к вторжению в Курскую область. Его слова передает агентство «УНИАН».

По его словам, о наступлении на Курскую область знали четыре человека. Главком не уточнил, о ком идет речь, добавив, что перед вторжением он объездил все подразделения и «каждому рассказал, зачем мы туда идем и почему именно здесь». Он добавил, что некоторые командиры спрашивали у него, законно ли это вторжение.

Ранее Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. По его мнению, ВС России планируют создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях буферную зону.

До этого Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск. По его словам, в ВСУ также существуют проблемы с боеспособностью экипажей.

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