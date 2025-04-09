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09:23, 9 апреля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Ставропольский край

Ставропольский губернатор Владимиров: При отражении атаки ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ставропольский край никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Один беспилотник сбит на Ставрополье. Это произошло около 6 часов утра. Система противодействия БПЛА отработала хорошо. Ущерба жизни и здоровью людей нет», — сообщил глава региона.

По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Владимиров призвал жителей серьезно относиться к сообщениям о беспилотной опасности, так как это может сохранить им жизнь.

По информации Минобороны, в ночь на 9 апреля ВСУ выпустили по России 158 беспилотников. Под удар попали Краснодарский край, Северная Осетия, Воронежская, Ростовская, Курская, Белгородская, Пензенская, Орловская и Саратовская области, а также Крым и Ставропольский край.

ЖЗЛ
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