Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Ставропольский край

Ставропольский губернатор Владимиров: При отражении атаки ВСУ никто не пострадал

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ставропольский край никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Один беспилотник сбит на Ставрополье. Это произошло около 6 часов утра. Система противодействия БПЛА отработала хорошо. Ущерба жизни и здоровью людей нет», — сообщил глава региона.

По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Владимиров призвал жителей серьезно относиться к сообщениям о беспилотной опасности, так как это может сохранить им жизнь.

По информации Минобороны, в ночь на 9 апреля ВСУ выпустили по России 158 беспилотников. Под удар попали Краснодарский край, Северная Осетия, Воронежская, Ростовская, Курская, Белгородская, Пензенская, Орловская и Саратовская области, а также Крым и Ставропольский край.