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13:46, 9 апреля 2025Россия

Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

Хинштейн: Более 500 домов признали непригодными для жизни в Глушковском районе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 500 домов признали непригодными для жизни в Глушковском районе Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Масштаб разрушений раскрыл врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, еще более 3000 жилых помещений на территории одного приграничного района получили повреждения. Он уточнил, что на данный момент 2836 человек получили сертификаты, еще 956 — ожидают очереди.

«Более 15 тысяч жителей планируют вернуться домой после стабилизации обстановки, при этом большая часть из них — это население трудоспособного возраста», — обозначил Хинштейн.

В поселке Глушково также практически полностью разрушена инфраструктура — повреждения получили здания школы, больницы, магазинов, а также газопроводы, электроподстанции, водонапорные башни и другие объекты.

При этом в приграничье продолжают находить взрывоопасные предметы — в понедельник, 7 апреля, было обезврежено более 8000 мин и боеприпасов, а в субботу, 5 апреля, — более 14,8 тысячи. «Это доказывает, что сейчас, к сожалению, находиться в населенных пунктах все еще крайне опасно», — заключил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры в Курской области. Хинштейн заявлял, что эти факты являются основанием для возбуждения уголовных дел.

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