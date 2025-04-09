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19:23, 9 апреля 2025Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста цен

Росстат сообщил о снижении недельной инфляции до 0,16 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Инфляция в России за неделю с 1 по 7 апреля составила 0,16 процента, что ниже, чем в предыдущий период. Об этом говорится в сообщении Росстата.

В последние недели инфляция повышалась, с локального минимума в 0,06 процента в период с 11 по 17 марта она дошла до 0,2 процента с 25 по 31 марта.

Главным драйвером замедления роста цен стали продовольственные товары, которые подорожали на 0,14 процента. Рост цен на непродовольственную продукцию сохранился на уровне 0,05 процента, а вот услуги резко подорожали — на 0,3 процента, что, вероятно, так же как и цены на продовольствие, связано с сезонным фактором.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме указала, что Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня в четыре процента годовых. Она добавила, что теперь регулятору при выборе стратегии для борьбы с ростом цен придется учитывать торговые войны, которые связаны с политикой президента США Дональда Трампа.

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