Инновационная жвачка остановит распространение герпеса

Molecular Therapy: Разработана противовирусная жвачка с экстрактом бобов лаблаба

Ученые из Пенсильванского университета разработали противовирусную жевательную резинку, которая снижает уровень вирусов гриппа и герпеса в слюне более чем на 95 процентов. Об этом сообщает журнал Molecular Therapy.

Новая разработка основана на экстракте бобов лаблаба (Lablab purpureus), которые содержат белок FRIL — природную «ловушку» для вирусов. Именно он связывает вирусные частицы, не давая им проникать в клетки. В клинических испытаниях жевательная резинка с этим компонентом эффективно подавляла вирусы гриппа A (H1N1 и H3N2), а также вирусы герпеса 1 и 2 типов.

По словам авторов, достаточно 40 миллиграммов активного вещества на двухграммовую жевательную таблетку, чтобы снизить вирусную нагрузку в ротовой полости на 95 процентов. Аналогичный эффект ранее был показан и для коронавируса SARS-CoV-2 в слюне зараженных пациентов.

Особое внимание исследователи уделили безопасности: продукт произведен в соответствии с требованиями Агентства министерства здравоохранения США и может быть использован в клинических исследованиях. Кроме того, авторы рассматривают возможность добавлять порошок бобов в корм птиц — в качестве профилактики птичьего гриппа.

Ранее ученые из Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что вирус простого герпеса способен обходить защитные барьеры организма и проникать в мозг через носовую полость.