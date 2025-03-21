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09:43, 21 марта 2025Наука и техника

Обнаружена скрытая опасность герпеса

mBio: Герпес способен проникать в мозг через носовую полость
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: mphotov / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что вирус простого герпеса (ВПГ) способен обходить защитные барьеры организма и проникать в мозг через носовую полость. Эксперимент на мышах показал, что такое заражение приводит к воспалению нервных клеток, тревожности, ухудшению памяти и снижению координации. Результаты исследования опубликованы в mBio.

Обычно ВПГ вызывает кожные высыпания, но в редких случаях он поражает центральную нервную систему. Исследователи предполагают, что вирус может распространяться через слезы и проникать в носовую полость, откуда быстрее добирается до мозга. Там он активирует фермент HPSE, который усиливает воспаление и повреждает нейроны. У мышей, у которых этот фермент был отключен, воспаление было слабее, а когнитивные функции не ухудшались.

Ранее ученые обнаружили ДНК вируса герпеса в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, а долгосрочные исследования показали, что люди с ВПГ в два раза чаще страдают деменцией. Новые данные подтверждают, что герпес может быть недооцененным фактором когнитивных нарушений, а блокировка HPSE — потенциальным способом защиты мозга.

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