Обнаружена скрытая опасность герпеса

mBio: Герпес способен проникать в мозг через носовую полость

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что вирус простого герпеса (ВПГ) способен обходить защитные барьеры организма и проникать в мозг через носовую полость. Эксперимент на мышах показал, что такое заражение приводит к воспалению нервных клеток, тревожности, ухудшению памяти и снижению координации. Результаты исследования опубликованы в mBio.

Обычно ВПГ вызывает кожные высыпания, но в редких случаях он поражает центральную нервную систему. Исследователи предполагают, что вирус может распространяться через слезы и проникать в носовую полость, откуда быстрее добирается до мозга. Там он активирует фермент HPSE, который усиливает воспаление и повреждает нейроны. У мышей, у которых этот фермент был отключен, воспаление было слабее, а когнитивные функции не ухудшались.

Ранее ученые обнаружили ДНК вируса герпеса в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, а долгосрочные исследования показали, что люди с ВПГ в два раза чаще страдают деменцией. Новые данные подтверждают, что герпес может быть недооцененным фактором когнитивных нарушений, а блокировка HPSE — потенциальным способом защиты мозга.