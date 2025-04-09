Иран поставил союзникам способные достичь Европы ракеты

Иран впервые поставил союзным группировкам ракеты, способные достичь Европы

Иран впервые поставил союзным шиитским группировкам в Ираке, в том числе «Катаиб Хезболла», ракеты класса «земля-земля» большой дальности, часть из которых способна достичь Европы. Об этом сообщает The Times.

«Иран накануне передал шиитским ополченцам в Ираке ракеты, в том числе новые модели с большим радиусом действия, которые ранее им не передавались. Это отчаянный шаг иранцев, которые рискуют подорвать стабильность в Ираке», — заявил источник издания.

По его данным, поставки ракет класса «земля-земля», способных поражать объекты в Европе, были осуществлены военно-воздушными силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме них иракские группировки получили менее дальнобойные ракеты «Джамаль-69» и «Кудс-351».

Союзная Ирану шиитская группировка «Катаиб Хезболла» с 2003 года действует на территории Ирака и Сирии. В январе прошлого года она осуществила атаку на американскую военную базу в Иордании, после чего ее лидер был ликвидирован в результате ответного удара США.

Ранее в Иране допустили проведение прямых переговоров с Соединенными Штатами в обмен на «жест доброй воли» в виде смягчения санкций или разморозки части средств.