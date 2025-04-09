Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 9 апреля 2025Мир

Иран поставил союзникам способные достичь Европы ракеты

Иран впервые поставил союзным группировкам ракеты, способные достичь Европы
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран впервые поставил союзным шиитским группировкам в Ираке, в том числе «Катаиб Хезболла», ракеты класса «земля-земля» большой дальности, часть из которых способна достичь Европы. Об этом сообщает The Times.

«Иран накануне передал шиитским ополченцам в Ираке ракеты, в том числе новые модели с большим радиусом действия, которые ранее им не передавались. Это отчаянный шаг иранцев, которые рискуют подорвать стабильность в Ираке», — заявил источник издания.

По его данным, поставки ракет класса «земля-земля», способных поражать объекты в Европе, были осуществлены военно-воздушными силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме них иракские группировки получили менее дальнобойные ракеты «Джамаль-69» и «Кудс-351».

Союзная Ирану шиитская группировка «Катаиб Хезболла» с 2003 года действует на территории Ирака и Сирии. В январе прошлого года она осуществила атаку на американскую военную базу в Иордании, после чего ее лидер был ликвидирован в результате ответного удара США.

Ранее в Иране допустили проведение прямых переговоров с Соединенными Штатами в обмен на «жест доброй воли» в виде смягчения санкций или разморозки части средств.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона

    Фото Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка»

    Выставку редких «космических» открыток представят в российском городе

    Иран поставил союзникам способные достичь Европы ракеты

    Рост цен на Украине ускорился

    Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу

    Рынку ПК предсказали нестабильное будущее

    Сразу пять украинских БПЛА заметили над российскими регионами

    Овечкин повторил празднование рекорда перед 895 школьниками

    «Накидано, как свиньям в тарелку». Российского блогера ужаснула еда в США. Вот ее фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше