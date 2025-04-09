Известный рэпер оспорит вину в дискредитации ВС России

ТАСС: Рэпер Noize MC 15 апреля оспорит виновность в дискредитации ВС России

Музыкант Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) оспорит свою вину в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Судебное заседание назначено на 15 апреля, указали в суде.

Согласно решению суда первой инстанции, поводом для назначения административного наказания в виде штрафа стали публикации рэпера с критикой специальной военной операции (СВО).

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры, владельцем которой, предположительно, является Noize MC. Сообщалось, что причиной поджога стало выступление музыканта в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).