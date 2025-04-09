Глава Чечни Кадыров поручил наказать семью напавшего на пост ДПС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил наказать тех, кто причастен к нападению на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан. Он сообщил, что на данный момент установлены личности людей, руководивших действиями ликвидированного преступника, совершившего налет на полицейских.

Кадыров уточнил, что некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Политик подчеркнул, что каждый причастный будет найден и представлен к ответу.

Особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких. (…) Надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров призвал усилить меры против терроризма

Во время совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов Кадыров также поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. «Уже усилены меры контроля, проводится детальный анализ информационных потоков, включая мониторинг деструктивного контента в сети, который может способствовать радикализации», — указал он.

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава республики также отметил, что важно не только реагировать на угрозы, но и предупреждать их, «формируя в обществе стойкий иммунитет к идеологии экстремизма».

Нападение на полицейских устроил несовершеннолетний, один из силовиков не выжил

О нападении на силовиков стало известно 8 апреля. Уточнялось, что местный житель ранил ножом двоих сотрудников ППС на посту ДПС и был ликвидирован ответным огнем.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Как пишет Baza, нападавшим был несовершеннолетний. Ранения получили 38-летний прапорщик Рамзан Д. и 20-летний Расул И. В результате один из них не выжил.