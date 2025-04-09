Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил наказать тех, кто причастен к нападению на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан. Он сообщил, что на данный момент установлены личности людей, руководивших действиями ликвидированного преступника, совершившего налет на полицейских.
Кадыров уточнил, что некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Политик подчеркнул, что каждый причастный будет найден и представлен к ответу.
Особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких. (…) Надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять
Кадыров призвал усилить меры против терроризма
Во время совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов Кадыров также поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. «Уже усилены меры контроля, проводится детальный анализ информационных потоков, включая мониторинг деструктивного контента в сети, который может способствовать радикализации», — указал он.
Глава республики также отметил, что важно не только реагировать на угрозы, но и предупреждать их, «формируя в обществе стойкий иммунитет к идеологии экстремизма».
Нападение на полицейских устроил несовершеннолетний, один из силовиков не выжил
О нападении на силовиков стало известно 8 апреля. Уточнялось, что местный житель ранил ножом двоих сотрудников ППС на посту ДПС и был ликвидирован ответным огнем.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.
Как пишет Baza, нападавшим был несовершеннолетний. Ранения получили 38-летний прапорщик Рамзан Д. и 20-летний Расул И. В результате один из них не выжил.