Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 9 апреля 2025Мир

Китай отреагировал на заявление Зеленского о пленении ВСУ китайцев во время боев в ДНР

МИД КНР о словах Зеленского: Китай не направлял военных для боев на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Китай не направлял своих военных для участия в боях на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о пленении Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) двух китайских граждан, передает ТАСС.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — подчеркнул дипломат.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы участии в боевых действиях граждан Китая на стороне Вооруженных сил России. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил, что украинские власти такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Чем он собирается заняться после освобождения?

    НАСА заявило о работе с «Роскосмосом» по затоплению МКС

    Участвовавшего в СВО врача попросили снять свою кандидатуру с выборов в регионе России

    США передали России обвиняемого в мошенничестве россиянина

    На Западе предрекли победу Китая в торговой войне с США

    Влияние пошлин Трампа на мировой рынок нефти оценили

    Спрогнозированы последствия тарифной войны США и Китая для России

    Китай отреагировал на заявление Зеленского о пленении ВСУ китайцев во время боев в ДНР

    Две осужденные женщины сбежали с завода в Ростовской области

    Глава Северной Осетии раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше