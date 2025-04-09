Китай отреагировал на заявление Зеленского о пленении ВСУ китайцев во время боев в ДНР

МИД КНР о словах Зеленского: Китай не направлял военных для боев на Украине

Китай не направлял своих военных для участия в боях на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о пленении Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) двух китайских граждан, передает ТАСС.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — подчеркнул дипломат.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы участии в боевых действиях граждан Китая на стороне Вооруженных сил России. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил, что украинские власти такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю.