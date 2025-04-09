Кристен Стюарт пришла на показ фильма в кожаном бюстгальтере

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на публике в откровенном наряде. Материал публикует Daily Mail.

34-летняя звезда «Сумерек» посетила в Лос-Анджелесе специальный показ фильма «Сакраменто», где исполнила одну из главных ролей. Она предстала перед камерами в черном кожаном бюстгальтере с треугольными чашками и брюках в тон с завышенной талией, к которым добавила подтяжки с красными, белыми и черными полосами.

В то же время артистка надела сапоги на высокой платформе и каблуках и выбрала в качестве украшения серебристую цепочку с кулоном с изображением игральной кости. Также она распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

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