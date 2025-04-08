Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:58, 8 апреля 2025Ценности

Кэти Перри пришла на научную премию в обнажающем грудь платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jesse Grant / Getty Images

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Элизабет Хадсон) вышла в свет в откровенном наряде. Фото публикует Page Six.

40-летняя знаменитость посетила в Санта-Монике премию Breakthrough Prize («Премия за прорыв»), которую называют «Оскаром» в области науки. Для мероприятия она выбрала серебристое облегающее макси-платье с капюшоном индийского бренда Gaurav Gupta, украшенное стеклянными бусинами.

При этом артистка отказалась от бюстгальтера, а наряд оказался оформлен обнажающими грудь вырезами. Также она нарастила ресницы и нанесла нюдовую помаду на губы.

В октябре 2024 года Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик».

    Обсудить
    Последние новости

    Остающуюся под контролем ВСУ территорию Курской области показали на карте

    Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с аллергией

    Названо число остающихся под контролем ВСУ территорий в Курской области

    В Грузии вынесли приговор бывшему министру обороны из-за дела Саакашвили

    Испытан революционный метод лечения мужского бесплодия

    На технике ВСУ заметили новые тактические символы

    В Кремле рассказали про работу России и США над нормализацией отношений

    Вторгшихся в Курскую область украинских военных осудили в России за теракты и запугивания

    Звезда «Ворониных» возмутилась поступлением Вали Карнавал в вуз без экзаменов

    В российском регионе водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше