Кэти Перри пришла на научную премию в обнажающем грудь платье

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Элизабет Хадсон) вышла в свет в откровенном наряде. Фото публикует Page Six.

40-летняя знаменитость посетила в Санта-Монике премию Breakthrough Prize («Премия за прорыв»), которую называют «Оскаром» в области науки. Для мероприятия она выбрала серебристое облегающее макси-платье с капюшоном индийского бренда Gaurav Gupta, украшенное стеклянными бусинами.

При этом артистка отказалась от бюстгальтера, а наряд оказался оформлен обнажающими грудь вырезами. Также она нарастила ресницы и нанесла нюдовую помаду на губы.

В октябре 2024 года Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик».