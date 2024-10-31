Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

Певица Кэти Перри подарила гостям вечеринки шприцы с надписью «Оземпик»

Американская певица Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Об этом сообщает The News International.

На вечеринке в честь своего 40-летия поп-исполнительница подготовила гостям необычные подарки. Так, она раздала присутствующим на ее мероприятии в Женеве, Швейцария, пакеты, в которых находились пустые шприцы с надписью «OzempiKP». Уточняется, что на праздничном мероприятии присутствовали ее возлюбленный, актер Орландо Блум, и невеста миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес.

В июне инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри. По его словам, певица избавилась от лишних килограммов благодаря диете Орландо Блума.