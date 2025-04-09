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15:00, 9 апреля 2025Мир

Крупнейшая исламская страна решила принять жителей Газы

Президент Субианто: Индонезия готова временно принять раненых и сирот из Газы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Moiz Salhi / Globallookpress.com

Индонезия готова временно принять раненых и осиротевших жителей сектора Газа. Об этом заявил президент страны Прабово Субианто, передает NBC.

«Мы готовы эвакуировать в Индонезию тех, кто получил ранения или травмы, а также сирот, если они этого хотят, и мы готовы отправить самолеты для их транспортировки», — сообщил лидер крупнейшей исламской страны.

По словам Субианто, Индонезия намерена принять первую партию из тысячи человек, которые смогут пребывать в стране, пока Газа не станет достаточно безопасной для возвращения. Президент подчеркнул, что размещение раненых и сирот является временной мерой, а не окончательным переселением.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о переговорах с рядом стран, которые, по его утверждению, выразили готовность принять значительное количество переселенцев из Газы.

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