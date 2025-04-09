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09:25, 9 апреля 2025Россия

Медведев обратился к Трампу со словами «ау, милосердный» и с одним предложением

Медведев заподозрил Киев в причастности к покушению на Трампа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

К покушению на президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года причастен Киев. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так политик отреагировал на сообщения, согласно которым обвиняемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине гранатомет или переносной зенитно-ракетный комплекс.

Медведев назвал позором тот факт, что несмотря на все понесенные США расходы на Украину именно в этой стране злоумышленник хотел купить оружие для устранения Трампа. «Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения» — написал зампред Совбеза. Под ними Медведев, вероятно, подразумевает Владимира Зеленского и его команду — об этом свидетельствует упоминание им неких лиц, злоупотребляющих запрещенными веществами.

Ранее Медведев заявил о зреющем в Европе заговоре против Трампа.

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