Момент атаки десятками беспилотников по российскому региону сняли на видео

Момент атаки десятками беспилотников по Краснодарскому краю сняли на видео

Момент атаки десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Краснодарскому краю сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышно пролетающий над местом съемки дрон. Об этом свидетельствует звук, характерный для работы двухтактного мотора — такие силовые агрегаты ставят на БПЛА дальнего радиуса действия.

Автор ролика выразил свое недовольство увиденным, обозвав беспилотник. Некоторое время спустя он услышал звуки еще одного пролетавшего неподалеку дрона.

В ночь на 9 апреля украинские войска выпустили по российской территории десятки беспилотников. Минобороны сообщило о перехвате 158 дронов, 67 из них было сбито над Краснодарским краем.