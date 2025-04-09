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08:40, 9 апреля 2025Россия

Момент атаки десятками беспилотников по российскому региону сняли на видео

Момент атаки десятками беспилотников по Краснодарскому краю сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Момент атаки десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Краснодарскому краю сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышно пролетающий над местом съемки дрон. Об этом свидетельствует звук, характерный для работы двухтактного мотора — такие силовые агрегаты ставят на БПЛА дальнего радиуса действия.

Автор ролика выразил свое недовольство увиденным, обозвав беспилотник. Некоторое время спустя он услышал звуки еще одного пролетавшего неподалеку дрона.

В ночь на 9 апреля украинские войска выпустили по российской территории десятки беспилотников. Минобороны сообщило о перехвате 158 дронов, 67 из них было сбито над Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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