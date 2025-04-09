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13:57, 9 апреля 2025Бывший СССР

Москва отреагировала на осквернение надгробий советских военных в Эстонии

МИД России провел демарш из-за осквернения надгробий советских военных в Таллине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России провело демарш временному поверенному в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер из-за осквернения надгробий советских военных в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Я. Ванамельдер, которой указано, что после встречи в МИД России в марте с.г. по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Москва решительно отвергает разъяснения Таллина по данному вопросу. В дипведомстве также назвали комментарии эстонской стороны лицемерными, напомнив про оправдание сноса плит на воинских мемориалах «отсутствием останков» под ними.

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