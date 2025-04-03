В Эстонии уничтожили монумент в честь павших моряков Красной армии

Посольство РФ в Эстонии: В Таллине уничтожили монументы бойцам Красной армии

В Таллине продолжили борьбу с исторической памятью, уничтожая монументы бойцам Красной армии. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Эстонии.

«С негодованием констатируем неприемлемость продолжающейся политики эстонских властей по осквернению мест упокоения советских военнослужащих», — прокомментировали действия эстонских властей в ведомстве.

2 апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора уничтожили монументы, воздвигнутые в честь павших на войне балтийских моряков, офицеров и солдат. Отмечается, что в Эстонии ведется процесс пересмотра итогов Второй мировой войны.

Ранее Вооруженные силы Украины осквернили могилу советских солдат в Курской области. Памятник советским воинам разрисовали синей краской.