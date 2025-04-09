Мужчина оказался каннибалом и на первом свидании сделал избраннице странное замечание

Блогерша Ханна Дэвис рассказала о знакомстве с мужчиной, который на первом же свидании признался, что у него есть тайная и довольно жуткая эротическая фантазия. Историей одного из самых странных свиданий в жизни она поделилась в социальной сети TikTok, пишет Mirror.

Женщина вспомнила, что в 2019 году впервые решила воспользоваться приложением для знакомств для поиска партнера. В конце концов она начала переписываться с мужчиной и после двух недель общения согласилась с ним встретиться. Тревожные звонки в виде немного странного поведения и отправки обнаженных фотографий не остановили ее от свидания.

Дэвис утверждает, что первые 10 минут свидания прошли хорошо. Однако, когда она в пабе заказала фаршированные сыром и чесноком грибы, мужчина начал на глазах у посторонних людей кричать на нее за то, что она ест пищу животного происхождения. Затем он прочитал ей лекцию о том, что употребление сыра — это, по сути, мучение животных.

При этом внезапная вспышка гнева, по словам женщины, оказалась не самой странной частью свидания. Закончив читать лекцию, мужчина заговорил о своих тайных желаниях, главным из которых было попробовать человеческое мясо, несмотря на то что он убежденный вегетарианец. «В этот момент я подумала: "Может быть, нормальные свидания проходят не так, может быть, это тревожный сигнал". Так что я пошла домой и больше никогда с ним не встречалась. Не знаю, может быть, он выпил слишком много и не помнил, что говорил, но он был искренне озадачен, почему я не хочу пойти с ним на второе свидание», — призналась Дэвис.

Ранее актер Арми Хаммер, известный ролями в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.» и «Назови меня своим именем», рассказал, что однажды подстрелил животное и тут же съел его сердце. При этом он не объяснил, о каком животном идет речь, но подробно описал, что происходило дальше.