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07:01, 9 апреля 2025Забота о себе

Мужчинам предложили выполнять простое упражнение для защиты от осечек в постели

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что существует простое, но действенное упражнение, которое поможет мужчинам сохранить хорошую эрекцию, если выполнять его регулярно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Для защиты от осечек в постели Гадзиян посоветовал мужчинам выполнять приседания. Он подчеркнул, что это оптимальный вид физической активности для поддержания интимного здоровья. «Если вы будете хотя бы через день делать минимум по 30-50 приседаний, то кровь в малом тазу будет интенсивно прокачиваться и эректильная функция будет сохраняться на долгие годы», — пояснил врач и добавил, что это упражнение полезно и для женского здоровья.

Кроме приседаний, по словам Гадзияна, для профилактики эректильной дисфункции мужчинам будет полезно также выполнять жим ногами лежа.

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Ранее Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие интимной близости в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков и импотенции.

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