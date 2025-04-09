Мужчинам предложили выполнять простое упражнение для защиты от осечек в постели

Уролог-андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что существует простое, но действенное упражнение, которое поможет мужчинам сохранить хорошую эрекцию, если выполнять его регулярно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Для защиты от осечек в постели Гадзиян посоветовал мужчинам выполнять приседания. Он подчеркнул, что это оптимальный вид физической активности для поддержания интимного здоровья. «Если вы будете хотя бы через день делать минимум по 30-50 приседаний, то кровь в малом тазу будет интенсивно прокачиваться и эректильная функция будет сохраняться на долгие годы», — пояснил врач и добавил, что это упражнение полезно и для женского здоровья.

Кроме приседаний, по словам Гадзияна, для профилактики эректильной дисфункции мужчинам будет полезно также выполнять жим ногами лежа.

Ранее Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие интимной близости в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков и импотенции.