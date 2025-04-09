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12:34, 9 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских войск на лиманском направлении

DeepState: ВС России продвинулись у Катериновки, Калинового и Надеждовки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись на лиманском направлении. Продвижение Вооруженных сил (ВС) России признал в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Враг продвинулся у Катериновки, Калинового и Надеждовки», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска пытаются объединить на правом берегу реки Жеребец два плацдарма, один из которых около Новолюбовки, а второй — около Макеевки.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. По его мнению, ВС России планируют создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях буферную зону.

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