НАТО предрекли потерю смысла для США и развал

Посол Яковенко: НАТО может потерять экономический смысл для США и развалиться

Североатлантический альянс может потерять экономический смысл для США и развалиться в новых условиях. С таким утверждением в статье для РИА Новости выступил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

По словам эксперта, попытки Евросоюза и Великобритании добиться восстановления Военно-промышленного комплекса (ВПК) для развития высокотехнологичного сектора в условиях «транзакционной дипломатии» президента США Дональда Трампа скажутся на интересах Вашингтона.

«Пока существует НАТО, европейским союзникам США придется приобретать американские вооружения, что уже заложено в самой структуре военных закупок и планировании альянса. Попытки что-либо резко поменять в этих вопросах чреваты тем, что НАТО потеряет экономический смысл для Вашингтона», — предрек Яковенко.

Ранее американские СМИ сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны США рассматривают возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Предложение Пентагона предусматривает возможность вывода части контингента, который был направлен в Восточную Европу в 2022 году для укрепления обороноспособности стран, граничащих с Украиной.