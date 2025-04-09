Американские военные покинули ключевой хаб поддержки Украины в Польше. Как это повлияет на помощь НАТО Киеву?

США выводят войска из ключевого хаба поддержки Украины в польском Жешуве

Соединенные Штаты выводят свои войска из обеспечивающего Украину оружием хаба в польском Жешуве. Об этом сообщило Командование армии США в Европе и Африке.

Как объяснили в штабе, передислокация американских военных является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности».

Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и их партнеров Командование армии США в Европе и Африке

Как рассказал президент Польши Анджей Дуда, вывод войск США из военного хаба в Жешуве согласован на уровне Североатлантического альянса. «[Речь] идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве», — подчеркнул он. При этом он отметил, что перемещение американских военных «не означает вывода войск» из Польши.

В США отказались считать вывод американских военных из Жешува прекращением помощи Киеву

В Пентагоне заверили, что вывод военных США из Жешува не повлияет на помощь Украине. «Миссия не изменилась», — подчеркнул представитель Командования Сухопутных войск США в Европе и Африке в разговоре с ТАСС. Эту информацию также подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Жешув стал крупным логистическим центром, где размещены несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot и британский ЗРК Sky Sabre. В частности, Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) — это польский город Жешув, где расположен аэропорт, и пролив Ла-Манш. Ранее он принимал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь его постоянно используют еще военные и грузовые самолеты. В общей сложности активность военной авиации выросла на 167 процентов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщал, что Жешув является ключевым логистическим хабом поставок оружия на Украину. ВСУ через него получили партию оружия от США в январе 2025 года.

По данным польского Минобороны, через хаб в Ясенке проходит 90 процентов военных поставок Украине.

В СМИ допустили вывод из Европы 10 тысяч американских солдат

В то же время американские СМИ сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны США рассматривают возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Предложение Пентагона предусматривает возможность вывода части контингента, который был направлен в Восточную Европу в 2022 году для укрепления обороноспособности стран, граничащих с Украиной.

В ответ верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил о необходимости сохранить группировку войск США «в том виде, в котором она есть сейчас». При этом он указал на то, что США часто перебрасывают свои войска в Европе «с места на место».

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал мнение, что США должны предоставить союзникам по НАТО подробный план на случай вывода американских войск из Европы. По его словам, план нужен для того, чтобы «у России не было возможности попытаться что-то предпринять».