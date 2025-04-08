В НАТО рассказали о выводе войск США из Европы

Главком НАТО Каволи: США необходимо сохранить усиленную группировку войск в ЕС

США необходимо сохранить группировку своих войск в Европе на усиленном уровне, который установлен с 2022 года. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает Politico.

«Я считаю, что необходимо сохранить группировку войск США в том виде, в котором она есть сейчас (...). Структура военных сил как на военном, так и на политическом уровнях пересматривалась, однако я всегда неизменно рекомендовал сохранить все в текущем виде, и я бы продолжил это делать», — заявил генерал на слушаниях палаты представителей Конгресса США.

Каволи указал на то, что США часто перебрасывают свои войска в Европе «с места на место». При этом он подчеркнул, что действующие места дислокации американских сил «необходимо оставить в том же виде».

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники министерства обороны США рассматривают возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Отмечается, что возможное сокращение численности американских войск уже вызвало опасения европейских союзников Вашингтона.