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17:54, 9 апреля 2025Наука и техника

Названы особенности российских роботов «Варан» и БРГ-1

ТАСС: Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боевые роботизированные платформы «Варан», «Кабан» и БРГ-1, которые используют для подготовки операторов роботов на базе 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск, могут доставлять грузы и эвакуировать раненых. Особенности аппаратов назвал инструктор центра с позывным Эхо, передает ТАСС.

«Платформа "Варан" уже используется в СВО, это многозадачный комплекс. Способен транспортировать грузы до 200 килограммов, носит боезаряд, тележки, раненых. Также используется в режиме камикадзе — есть контакты для дистанционного подрыва. В свою очередь, БРГ-1 — это площадка, на которой установлен генератор и средства радиоэлектронной борьбы», — сказал инструктор.

Он добавил, что БРГ-1 создает километровый купол, защищающий бойцов от FPV-дронов противника. Платформу «Кабан», оснащенную катковым тралом, используют для зачистки территории от мин, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

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