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16:50, 31 марта 2025Наука и техника

ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ роботизированными «Кротами»

МО: Российские бойцы уничтожили опорные пункты ВСУ комплексами «Крот»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили опорные пункты 64-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполя в Донецкой народной республике при помощи роботизированных комплексов «Крот». Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, передает ТАСС.

Отмечается, что объекты противника были обнаружены разведывательными подразделениями ВС России.

«В целях нанесения поражения личному составу и уничтожения фортификационных сооружений противника было принято решение о применении по опорным пунктам ВСУ наземных роботизированных комплексов "Крот"», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что средства объективного контроля зафиксировали высокую эффективность роботов, которые полностью уничтожили цели.

Ранее в марте появился ролик, демонстрирующий применение наземного дрона «Тарик» в зоне проведения специальной военной операции. Машина установила дымовую завесу перед наступлением штурмовых групп.

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