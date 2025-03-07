Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО

Опубликованы кадры работы российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО

В сети появились кадры работы российского роботизированного комплекса «Тарик» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео размещено в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На ролике видно, как наземный боевой дрон движется по простреливаемой местности, и устанавливает дымовую завесу. Поясняется, что так робот поддерживает наступление штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ на Южно-Донецком направлении.

В феврале сообщалось, что российские военные установили реактивную систему залпового огня (РСЗО) на наземный дрон на колесном шасси. На снятых с разведывательного коптера кадрах видно, как с дрона прямой наводкой запускаются реактивные снаряды по противнику в лесополосе. Применение беспилотной технологии позволило атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), не рискуя жизнями российских бойцов.