Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:53, 7 марта 2025Наука и техника

Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО

Опубликованы кадры работы российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В сети появились кадры работы российского роботизированного комплекса «Тарик» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео размещено в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На ролике видно, как наземный боевой дрон движется по простреливаемой местности, и устанавливает дымовую завесу. Поясняется, что так робот поддерживает наступление штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ на Южно-Донецком направлении.

В феврале сообщалось, что российские военные установили реактивную систему залпового огня (РСЗО) на наземный дрон на колесном шасси. На снятых с разведывательного коптера кадрах видно, как с дрона прямой наводкой запускаются реактивные снаряды по противнику в лесополосе. Применение беспилотной технологии позволило атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), не рискуя жизнями российских бойцов.

    Обсудить
    Последние новости

    США прекратили снабжать Украину спутниковыми снимками

    Посадка американского аппарата Athena на Луну пошла не по сценарию

    Макрон ответил на вопрос о переговорах с Путиным

    В США отметили правоту слов Трампа о Зеленском

    Пентагон назвал условия возобновления помощи Киеву

    Россиянам подсказали способы быстрее уснуть

    Женщину приговорили к тюрьме за оральный секс

    Астронавты отвергли предложение Маска закрыть МКС

    В России оценили план милитаризации ЕС

    Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше