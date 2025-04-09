Названы самые ненавистные страны мира

Newsweek: Китай и США возглавили рейтинг самых ненавистных стран мира

Китай возглавил рейтинг самых ненавистных стран мира. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на исследовании World Population Review за 2025 год.

В обзоре приводится множество оснований негативного восприятия Китая общественностью, включая его «авторитарный режим», предполагаемое использование потогонных фабрик, его вклад в загрязнение окружающей среды, отказ предоставить независимость Гонконгу, Тайваню и Макао, а также отношение к уйгурам.

На втором месте оказались США. «Главной причиной враждебности по отношению к США является склонность страны перегибать палку, пытаясь повлиять на международные события таким образом, чтобы это было выгодно США», — указывает World Population Review.

Согласно исследованию, негатив в сторону США вызывает присущее американцам чувство собственной исключительности и любовь к огнестрельному оружию и фастфуду.

Россия расположилась на третьей строке рейтинга. Среди причин ненависти к России упоминается конфликт на Украине, а также «ограничение демократии» в стране.

В топ-10 рейтинга также вошли Северная Корея, Израиль, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия и Индия.

Ранее американцы раскритиковали внешнеполитические шаги президента США Дональда Трампа. 43 процента граждан США считают, что Трамп слишком сильно поддерживает Россию в рамках украинского кризиса.