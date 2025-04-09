Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

В четырех районах Краснодарского края нашли обломки беспилотников ВСУ

В четырех районах Краснодарского края после ночной попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«В поселке Комсомольском Курганинского района обломки БПЛА упали в огород частного домовладения. Повреждения получили 3 единицы сельхозтехники. В доме выбило окна. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Помимо этого, дрон нашли в хуторе Семигорском под Новороссийском, где не зафиксировали каких-либо повреждений. Территорию у места падения обломков оцепили, угрозы для жителей нет.

Фрагменты летательных аппаратов упали в станице Курчанской Темрюкского района в поле, а также в районе Шкуринского сельского поселения Кущевского района. На местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили 67 беспилотников. Всего силы ПВО перехватили над 11 регионами 158 беспилотников. Под удар, помимо Краснодарского края, попали Северная Осетия, Воронежская, Ростовская, Курская, Белгородская, Пензенская, Орловская и Саратовская области, а также Крым и Ставропольский край. Также сообщалось о попытке атаки ВСУ на военный аэродром в Оренбургской области.