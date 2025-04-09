Овечкин написал первое сообщение в соцсети X за три года

Александр Овечкин написал первое сообщение в соцсети X за три года

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин написал первое сообщение в соцсети X за последние три года.

Игрок отреагировал на публикацию бывшего вратаря нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кертиса Джонсона. «Поздравляю величайшего снайпера всех времен. ⁦Чувствую себя очень счастливым, что не стал частью этого! 2 броска, 0 голов», — написал канадец.

Овечкин поблагодарил бывшего хоккеиста. «Я, вероятно, забил бы следующим броском, но ты уже завершил карьеру!» — добавил россиянин.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».