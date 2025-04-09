Овечкин написал первое сообщение в соцсети X за три года

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин написал первое сообщение в соцсети X за последние три года.
Игрок отреагировал на публикацию бывшего вратаря нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кертиса Джонсона. «Поздравляю величайшего снайпера всех времен. Чувствую себя очень счастливым, что не стал частью этого! 2 броска, 0 голов», — написал канадец.
Овечкин поблагодарил бывшего хоккеиста. «Я, вероятно, забил бы следующим броском, но ты уже завершил карьеру!» — добавил россиянин.
6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».