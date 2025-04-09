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17:52, 9 апреля 2025Спорт

Овечкина номинировали на «Билл Мастертон Трофи»

Российского игрока «Вашингтона» Овечкина номинировали на «Билл Мастертон Трофи»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина номинировали на «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщает The Hockey News.

Кандидатура Овечкина была выдвинута вашингтонским отделением Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Приз вручается игроку, который наилучшим образом демонстрирует упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею. Церемония награждения состоится в июне 2025-го.

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6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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