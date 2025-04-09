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19:16, 9 апреля 2025Экономика

В Варшаве памятник жертвам катастрофы под Смоленском облили краской

В Варшаве экоактивист облил краской памятник жертвам катастрофы под Смоленском
Виктория Клабукова

Кадр: @OstatniePokolen / X

В Варшаве экоактивист осквернил памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Об этом пишет портал Wiadomosci.

Инцидент произошел на площади Пилсудского около 10:30 по местному времени (11:30 по Москве). 35-летний член природозащитного движения «Последнее поколение» выплеснул на монумент алую краску. Затем активист развернул плакат с лозунгом, переиначивающим название мемориала, «Мы летим к катастрофе», и вплоть до задержания призывал организовать акции протеста в мае. Его напарники в это время вели онлайн-трансляцию с места происшествия.

Одной из предыдущих целей экодвижения стали Часы мира на площади Александерплац в Берлине. Тогда участники «Последнего поколения» пытались обратить внимание общественности на неэффективную борьбу правительства ФРГ за климат. С этим намерением они облили арт-объект оранжевой краской и приклеили себя к нему. Не пощадили экоактивисты и Бранденбургские ворота. Тогда борцы за природу измазали краской шесть колонн.

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