Экоактивисты облили краской достопримечательность в Европе

Экоактивисты облили краской Часы мира в Берлине

Берлинские защитники природы облили оранжевой краской Часы мира на площади Александерплац в Берлине в знак протеста против экологической политики местных властей. Об этом городская полиция сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Акция была организована экодвижением «Последнее поколение» в ответ на неэффективные меры правительства ФРГ по защите климата и их лживые, по словам активистов в соцсети X, обещания. Пятеро участников протеста были задержаны, некоторые успели приклеить себя к памятнику. Двоих забравшихся на часы экоактивистов полиция снимала с помощью спецтехники.

Своей предыдущей целью члены этого движения избрали одну из самых известных достопримечательностей Европы — Бранденбургские ворота. Тогда борцы за природу измазали краской шесть колонн. Ранее экозащитники другой организации, Climаximo, в лиссабонском музее облили красной краской картину Пабло Пикассо «Женщина в кресле (метаморфоза)». Участники акции заявили, что на лишенной жизни планете искусства быть не может, и добавили, что правительства и компании объявили войну людям и Земле. Свои действия они оправдали цитатой самого художника по поводу бомбардировки Герники.