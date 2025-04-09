Пассажир разозлился из-за еды в самолете и попытался ворваться в кабину пилотов

Пассажир American Airlines не получил желаемую еду в самолете и устроил дебош

Пассажир авиакомпании American Airlines разозлился из-за того, что не получил желаемую еду в самолете, и устроил дебош. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 7 апреля, на рейсе из Нью-Йорка в Милан. Через четыре часа полета путешественникам объявили, что лайнер возвращается в аэропорт вылета.

По данным издания, причиной такого решения пилотов стал недисциплинированный пассажир. Как рассказали попутчики, он не получил блюдо, которое заказывал заранее, и не смог сесть в ряду у аварийного выхода. Из-за этого мужчина напал на стюардесс, а потом попытался ворваться в кабину пилотов.

Пассажиры также пожаловались, что после приземления в Нью-Йорке им пришлось ждать в самолете, пока нарушителя порядка выведут из салона. Более того, они не получили никакой компенсации от авиакомпании. Людям пришлось провести ночь в аэропорту, они вылетели в Милан только спустя 16 часов.

В марте россиянин устроил пьяный дебош на борту направлявшегося в Екатеринбург самолета. Он начал скандалить после отказа продать ему алкоголь.

