Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:29, 9 апреля 2025Путешествия

Пассажир разозлился из-за еды в самолете и попытался ворваться в кабину пилотов

Пассажир American Airlines не получил желаемую еду в самолете и устроил дебош
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир авиакомпании American Airlines разозлился из-за того, что не получил желаемую еду в самолете, и устроил дебош. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 7 апреля, на рейсе из Нью-Йорка в Милан. Через четыре часа полета путешественникам объявили, что лайнер возвращается в аэропорт вылета.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

По данным издания, причиной такого решения пилотов стал недисциплинированный пассажир. Как рассказали попутчики, он не получил блюдо, которое заказывал заранее, и не смог сесть в ряду у аварийного выхода. Из-за этого мужчина напал на стюардесс, а потом попытался ворваться в кабину пилотов.

Пассажиры также пожаловались, что после приземления в Нью-Йорке им пришлось ждать в самолете, пока нарушителя порядка выведут из салона. Более того, они не получили никакой компенсации от авиакомпании. Людям пришлось провести ночь в аэропорту, они вылетели в Милан только спустя 16 часов.

В марте россиянин устроил пьяный дебош на борту направлявшегося в Екатеринбург самолета. Он начал скандалить после отказа продать ему алкоголь.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

    Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

    Россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

    Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead

    Королева Великобритании снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака

    Названа цель ответного торгового удара Европы по США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше