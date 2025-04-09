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19:36, 9 апреля 2025Наука и техника

Рынку ПК предсказали нестабильное будущее

IDC: Рынок ПК снова вырос, но может обвалиться в 2025-м из-за пошлин США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Специалисты компании International Data Corporation (IDC) оценили рынок персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2025 года. Отчет опубликован на сайте организации.

В первом квартале 2025-го поставки компьютеров выросли на 4,9 процента по сравнению с предыдущим годом, на рынок было поставлено 63,2 миллиона единиц устройств. Специалисты IDC предсказали сегменту нестабильное будущее на фоне некоторых «попутных и встречных ветров», которые усложняют планирование спроса.

«Коммерческий спрос оставался высоким в первом квартале, но новый виток тарифов США может оказать прямое инфляционное воздействие», — отметил вице-президент по исследованиям в IDC Жан Филипп Бушар. По его мнению, высокие американские пошлины могут обвалить рынок в 2025-м.

Причинами роста рынка остается скорое окончание бесплатной поддержки операционной системы (ОС) Windows 10 и потребность потребителей и компаний в обновлении устройств. Лидеры рынка — Lenovo, HD и Dell — за год сохранили свои позиции. Так, доля Lenovo увеличилась с 22,8 до 24,1 процента.

В начале марта специалисты International Data Corporation (IDC) пересмотрели свои ожидания относительно рынка компьютеров в 2025 году. Аналитики предсказали, что продажи ПК вырастут незначительно из-за пошлин президента США Дональда Трампа и непринятия искусственного интеллекта.

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