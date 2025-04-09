Пенсионерам сообщили о возможности получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»

Верховный суд: Пенсионер не обязан регистрироваться на «Госуслугах» для надбавок

Российские пенсионеры не обязаны регистрироваться на «Госуслугах». Заявление о прибавке к пенсии можно подавать в бумажном виде, следует из определения судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам, которое приводит РИА Новости.

Так, инстанцией было рассмотрено дело московской пенсионерки, которая просила назначить региональную доплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соответствовала всем требованиям, однако написала заявление вручную. Поскольку прием заявлений о назначении именно доплаты осуществляется лишь в электронной форме с использованием госуслуг Москвы, а россиянка на портале зарегистрирована не была, ей отказали.

Спор дошел до суда, однако все три инстанции встали на сторону соцзащиты. Верховный суд, в свою очередь, упрекнул их в излишне формальном подходе к делу, не учитывающем жизненные обстоятельства человека. Так, россиянка не хотела указывать личную информацию на портале, опасаясь возможных рисков из-за недостаточных навыков работы с интернетом. В иске она отмечала, что пенсионеры чаще других оказываются жертвами мошенников, а их личные кабинеты подвергаются взломам.

Суд подчеркнул, что ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее жительница Орска Оренбургской области осталась без квартиры и денег из-за мошенников. С 69-летней женщиной через мессенджер связались лжесотрудники энергосбыта. Они заявили, что пенсионерке необходимо поменять код через Госуслуги на счетчики из-за неправильной передачи показаний и убедили ее назвать код из СМС.