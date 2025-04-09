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10:41, 9 апреля 2025Экономика

Порты в США забились тысячами автомобилей

FT: Из-за пошлин Трампа порты США работают на пределе пропускных способностей
Кирилл Луцюк

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Тысячи автомобилей задержаны в американских портах из-за временно приостановленных поставок. Об этом сообщило издание Financial Times.

Таким образом автопроизводители пытаются свести к минимуму последствия усиливающейся торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Они задерживают отправку своей продукции в дилерские центры, из-за чего почти все порты оказались забиты импортными автомобилями. Пропускная способность некоторых из них вот-вот достигнет предела.

Как заявили в одной из логистических компаний, многие руководители надеются, что пошлины на импортные автомобили не продлятся долго.

Ранее появился прогноз, что повышение тарифов на импортные автомобили обернется сильным ударом по американской экономике. В частности, жителям США предсказывают подорожание иномарок и комплектующих к ним на пять, а то и 15 тысяч долларов. Это будет сопровождаться падающим спросом на такую технику. Таким образом, бремя тарифов в итоге ляжет на плечи рядового потребителя.

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