Одной из ключевых отраслей США предрекли проблемы из-за пошлин Трампа

Аналитик Wedbush Айвз: Новые машины в США подорожают на 5-15 тысяч долларов

Пошлины США в отношении иностранной автомобильной продукции могут рикошетом ударить по одной из ключевых отраслей американской экономики. Об этом заявил аналитик компании Wedbush Дэн Айвз, его слова приводит «Интерфакс».

Повышение таможенных тарифов на ввоз иностранных автомобилей и комплектующих к ним с большой долей вероятности приведет к заметному увеличению стоимости новых машин в США. Рост может составить 5-15 тысяч долларов, предупреждает эксперт. На этом фоне спрос на автомобили в стране может заметно упасть.

По итогам февраля средняя сумма сделки по покупке нового автомобиля в США превысила отметку в 48 тысяч долларов. Если прогноз Айвза сбудется, в обозримой перспективе показатель увеличится примерно на 10-30 процентов. Аналитик Bloomberg Intelligence Стив Ман, в свою очередь, спрогнозировал наценку на новые машины в США в 3,5-10 тысяч долларов. Бремя тарифов при таком раскладе может быть полностью переложено на конечных потребителей.

Пошлины на импорт иностранных автомобилей и запчастей в США Трамп утвердил в начале апреля. Зарубежные производители с этого времени будут вынуждены уплачивать сборы в размере 25 процентов от таможенной стоимости поставляемой продукции. Условием для смягчения торговых барьеров глава Белого дома назвал перенос производства на территорию Соединенных Штатов. После этого стало известно о планах нескольких автогигантов — Volvo и Mercedes — нарастить выпуск своих машин в США. Шведский концерн задумался над наращиванием производства на своем американском заводе в Южной Каролине, а немецкий — о переносе выпуска одной из собственных моделей в Соединенные Штаты.